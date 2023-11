Lars Van der Haar kan dit seizoen een straffe mijlpaal bereiken

In Oudenaarde staat woensdag de iconische Koppenbergcross op het programma. De wedstrijd vormt de traditionele opener van de X2O Badkamers Trofee en geldt als één van de absolute klassiekers van het veldritseizoen.

De topfavoriet voor de winst in Oudenaarde is Lars van der Haar. De Nederlander won de race ook vorig jaar en verkeert de laatste tijd in goede vorm. De ploegmaat van Thibau Nys won vorige weekend nog de Wereldbekercross van Maasmechelen. Daarnaast werd hij ook tweede in de Superprestige van Ruddervoorde.

Lars Van der Haar is erop gebrand op de goede lijn van vorige week door te trekken en alvast een goede start te maken het nieuwe seizoen van de X2O Trofee. De ervaren man van Baloise Trek Lions wil dit seizoen absoluut meestrijden voor het eindklassement.

Zicht op derde eindoverwinning

Indien van der Haar er daadwerkelijk in slaagt om de eindoverwinning te pakken in de X2O Trofee zou de Nederlander een belangrijke mijlpaal bereiken. "Pak ik in februari 2024 het eindklassement, dan heb ik de drie klassementen achter mijn naam staan", zo legt de Nederlander uit aan Sporza.

"In 2014 won ik al de wereldbeker en in 2022 de Superprestige. Het komt er dus op aan in de Koppenbergcross meteen een goede start te maken", aldus een gemotiveerde Lars van der Haar.