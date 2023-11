📷 Jasper Philipsen en vriendin Melanie delen prachtige momenten en beschrijven zich als beroemd fictiekoppel

Het is ontspannen geblazen voor Jasper Philipsen en zijn vriendin Melanie. Ongetwijfeld zal voor beiden het voorbije wielerseizoen een rollercoaster geweest zijn. Nu is het enkel nog genieten.

Hiervoor zijn Jasper Philipsen en Melanie Peetermans naar de Golf van Thailand getrokken. Daar zijn ze onder meer al Ko Samui gaan verkennen, het derde grootste eiland van Thailand. Hun vakantie levert prachtige kiekjes op en die zijn uiteraard al op Instagram beland.

Zo werd een prachtige foto's gedeeld van aan een waterval, met eerst een zoen en vervolgens Jasper Philipsen die volop ontspant. "Tarzan en Jane", zo verwijst Philipsen naar zichzelf en zijn vriendin. "Swipe om Tarzan te zien relaxen", staat er nog bij.

De vakantie voor het koppel is alleszins meer dan verdiend na een topseizoen voor de snelle man van Alpecin-Deceuninck. Niemand in het profpeloton die vaker won. Onder meer in de Tour de France was Melanie ook vaak aan zijn zijde te zien.