Het goede voorbeeld voor Thibau Nys & co: België haalt eerste medaille binnen dankzij huzarenstukje van profrenner

Het voorbeeld is gegeven aan Thibau Nys en de andere landgenoten. België heeft al een medaille beet op het EK veldrijden en dat is vooral te danken aan Witse Meeussen.

De EK-crossen van zaterdag zijn uitgesteld naar zondag, maar vrijdag was het EK Mixed Relay al aan de beurt. In totaal waren er welgeteld vijf landen die hiervoor een team afvaardigden. België deed dat ook met Sanne Cant, Shanyl De Schoesitter, Xaydée Van Sinaey, Yorben Lauryssen, Naud De Clercq en Witse Meeussen.

MEEUSSEN REDT BELGIË

Om een medaille te pakken moesten de Belgen dus amper twee landen achter zich houden. Dat bleek nochtans al moeilijk genoeg, want nagenoeg de hele wedstrijd hing ons land aan het staartje. In de slotronde stak Witse Meeussen dan toch nog een Tsjech en een Italiaan voorbij, wat uiteindelijk nog brons opleverde.

Die ontknoping deed bondscoach Vanthourenhout zichtbaar deugd. België eindigde derde op 1'07" van Frankrijk, dat in eigen land dus meteen een Europese titel pakte. Het moest hiervoor vooral afrekenen met het Verenigd Koninkrijk, dat uiteindelijk 33 seconden aan zijn broek kreeg.