Hoe VDP ook de jeugd bij Alpecin-Deceuninck absoluut inspireert: "Een kampioen als Mathieu van der Poel..."

Mathieu van der Poel is als kopman het grote uithangbord van Alpecin-Deceuninck. Nieuwe talenten krijgen ook echter volop hun kans in de Belgische formatie, die inzet op een sterk collectief.

Het heeft daar de laatste jaren al grote stappen voorwaarts in gezet en het is nu ook weer uitkijken naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van Axel Laurance. De 22-jarige Fransman heeft dit jaar voor het Development Team gereden en komt in 2024 uit voor de WorldTour-ploeg.

"De Bretagne Classic kan een doel worden", blikt de youngster uit Morbihan vooruit bij Ouest-France. "Ik wil een grote ronde rijden in 2024. De welke dat zal zijn, weet ik nog niet. Als het de Ronde van Spanje is en die samenvalt met de Bretagne Classic, zal het niet mogelijk zijn om in Plouay aan de start te komen."

Ondertussen heeft Laurance al wel eens een wedstrijd samen gekoerst met Mathieu van der Poel en hij kan het naar verluidt goed met hem vinden. "Het is tof om vrienden te zijn met een kampioen als Mathieu van der Poel", zegt de wereldkampioen wegwielrennen bij de beloften.