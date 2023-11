Mathieu van der Poel beseft volledig wat voor hem nog bijzonder moeilijk gaat zijn

Knopen doorhakken. Mathieu van der Poel doet het volop, maar er staan hem nog wel wat moeilijke keuzes te wachten. Zeker voor het belangrijke jaar 2024.

Want met ook nog eens de Olympische Spelen die erbij komen, is het lang niet simpel om voor met een goed ingedeeld programma voor de dag te komen. Bij Olympics.com gaat het erover of Van der Poel op de Spelen zowel de mountainbike als de wegfiets gaat bovenhalen.

"Dat is nog niet beslist. We moeten nog altijd de puzzel leggen", kan Van der Poel nog geen uitsluitsel bieden. "Het is een hele moeilijke combinatie, zeker als je ook de Tour de France wil rijden. Er liggen een paar verschillende scenario's op tafel, maar we zullen zien welke we gaan kiezen."

Ik zal keuzes moeten maken

Terwijl zijn veldritprogramma helemaal vastligt, is het op andere vlakken dus wel nog serieus dingen overwegen. "Ik zal keuzes moeten maken en ik moet er nog over nadenken." De mountainbikers zijn op 29 juli aan zet op de Olympische Spelen, de wegwielrenners op 3 augustus.

Is die volgorde nog iets wat in de kaart van Van der Poel speelt? "Het is zeker moeilijk om beiden te combineren, maar de mountainbikewedstrijd voor de wegwedstrijd is een makkelijkere combinatie dan andersom."