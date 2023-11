José De Cauwer over Remco Evenepoel: "Daar kan hij heel moeilijk mee overweg"

Remco Evenepoel beleefde een topseizoen, maar in de grote rondes blijft er toch een vraagteken. José De Cauwer blikt terug op die ene slechte dag in de Vuelta.

Evenepoel beleefde een topseizoen met winst in Luik-Bastenaken-Luik, het WK tijdrijden, het BK op de weg, de Clasica San Sebastian, twee ritten in de Giro en drie in de Vuelta. Maar in die Vuelta liep het wel één dag mis voor Evenepoel.

In de dertiende etappe naar de Tourmalet verloor Evenepoel zo' 27 minuten toen hij al Col d'Aubisque, de tweede van vier beklimmingen, moest lossen. Het klassement mocht hij daarna vergeten, maar een dag later won Evenepoel wel op indrukwekkende wijze de rit.

Stress

José De Cauwer heeft er een verklaring voor gevonden. "Die slechte dag kwam alleen door de stress. De ploeg mag zeggen dat het niet waar is, maar vandaag slecht zijn en morgen goed, dat bestaat niet in de koers", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Maar volgens De Cauwer was het ook niet onlogisch dat Evenepoel net in die rit kopje onder ging van de stress. Het was een grote test tegen Vingegaard en Roglic. En Evenepoel voelde zich ook niet helemaal honderd procent goed. "Met negentig procent kan hij heel moeilijk overweg.”