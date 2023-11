Lars van der Haar bijzonder zelfzeker voor het EK veldrijden: "Het interesseert me niet"

Lars van der Haar lijkt net op tijd weer in topvorm te zitten voor het EK veldrijden. De Nederlander lijkt de enige die een Belg van de Europese sterrentrui kan houden.

In de Koppenbergcross werd Van der Haar nog tweede nadat hij op de laatste beklimming van de Koppenberg nog heel hard omhoog reed. Hij kwam tot op 7 seconden van Thibau Nys, terwijl hij Eli Iserbyt nog op 10 seconden reed.

Van der Haar verklaarde achteraf ook dat hij nog met overschot zat bij Iserbyt en Vanthourenhout maar zich moest inhouden omdat zijn ploegmaat Thibau Nys alleen weg was. De Belgen zullen dus zeker rekening moeten houden met Van der Haar op het EK.

Van niets schrik

Het parcours kondigt zich na de doortocht van twee stormen wel modderig aan, niet meteen de grote specialiteit van Van der Haar. "Het parcours interesseert me niet, ik heb er gewoon heel veel zin in", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Dat Van der Haar nu tegen Nys moet rijden en er landenteams aan de start staan, brengt Van der Haar niet van de wijs. "Ik ben er helemaal niet bang voor. We zijn allemaal slim genoeg om te weten hoe het spelletje werkt."