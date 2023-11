Er staat geen maat op: Nederlandse topfavoriete rijdt iedereen aan gort, grote verrassing op het podium

Op het EK in het Franse Pontchâteau kregen we een bijzonder zware zondag. Bij de vrouwen was het al een ferm modderparcours geworden. Topfavoriete Fem van Empel haalde het met een serieuze voorsprong.

In de vrouwenreeks reden er amper 21 vrouwen mee, maar eigenlijk was er maar één echte favoriete. Fem van Empel, wereldkampioene en regerend Europees kampioene. In de eerste ronde liet ze alles nog wat op haar beloop in het Franse Pontchâteau.

Op het einde van de eerste ronde trok ze vervolgens ten strijde en meteen was duidelijk dat er niemand kon volgen. De kloof met de anderen werd steeds groter op een steeds zwaarder worden parcours in de Franse modder.

© photonews

Aan de streep was de kloof meer dan anderhalve minuut op Ceylin Del Carmen Alvarado. De verrassing kwam uit Italië. Geen Nederlands podium namelijk, want Sara Casasola werd knap derde op twee minuten. Fem van Empel stopt na deze race voor eventjes van de fiets.

Marion Norbert-Riberolle beleefde een moeilijke dag met een valpartij in de eerste helft, maar werd na een knappe inhaalrace toch nog zesde op iets meer dan drie minuten. Met Cant (8) en Verdonschot (9) eindigden er nog twee Belgische vrouwen in de top-10.