Belg ziet titeldroom uit elkaar spatten op het EK: "Het is niet de eerste keer"

Bij de profs kon Michael Vanthourenhout zijn Europese titel veldrijden verlangen, bij de beloften lukte dat Emiel Verstrynge net niet. Hij kende op het einde wel pech en zag Jente Michels zo de titel pakken.

De cross bij de beloften mannen was bijzonder spannend. Emiel Verstrynge reed naar leider Jente Michels toe en de twee bleven ook lang bij elkaar. Maar Verstrynge trok dus aan het kortste eind en moest tevreden zijn met zilver.

"Het is niet de eerste keer dat ik tweede wordt op de kampioenschappen, dus het voelt opnieuw als een gemiste kans", zei Verstrynge bij Sporza. In 2022 werd Verstrynge ook al tweede op het WK bij de beloften in het Amerikaanse Fayetteville.

Lekke band breekt de veer

Verstrynge gaf wel toe dat hij het lastig had in het wiel van Michels, maar toch voelde hij zichzelf groeien in de wedstrijd. "Ik had er vertrouwen in dat als ik met hem de laatste ronde inging, dat het dan zou lukken. De lekke band zorgde er toen voor dat de veer was gebroken."

Maar dat Michels uiteindelijk met de Europese trui aan de haal ging, kon Verstrynge wel nog plaatsen. "We kennen elkaar natuurlijk goed en trekken veel met elkaar op. Dat is mooi."