Coach steekt Fem Van Empel een hart onder de riem en maakt vergelijking met Belgische topsporter

Fem Van Empel reed in de openingsweken van het nieuwe crossseizoen werkelijk alles en iedereen aan flarden. Afgelopen weekend zette ze de kers op de taart met de verlenging van haar Europese titel in het Franse Pontchâteau.

Ondanks haar indrukwekkende prestaties van de afgelopen weken, voelt Van Empel zich niet helemaal goed in haar vel. De Nederlandse voelt zich mentaal moe door de grote druk die week na week op haar schouders rust en last daarom nu een korte pauze in.

Van Empel zal de twee weken geen wedstrijden rijden. Haar coach Rutger Tijssen snapt de beslissing van zijn pupil en steekt haar ook een hart onder de riem. "Voor de buitenwereld lijkt het normaal dat Fem cross na cross wint. Maar niemand die aan de start staat, is zeker dat hij of zij als eerste over de streep zal komen", zo benadrukt Tijssen bij Sporza.

Vergelijking met Bart Swings

Tijssen heeft een verleden als schaatscoach en werkte al met onze landgenoot Bart Swings en nog tal van andere wereldtoppers. "Ik zie veel overeenkomsten tussen hun gedrag en dat van Fem. Ook zij hebben zich onzeker gevoeld", zo legt de Nederlander uit.

"Fem leert nu zelf die onzekerheid herkennen en accepteren. Ze merkt ook dat die onzekerheid niet voor minder goede prestaties zorgt. Het hoort gewoon bij een topsporter", zo benadrukt Tijssen.