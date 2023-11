Ex-Tourwinnaar blaakt van zelfvertrouwen met uitspraak over Evenepoel, Vingegaard en Pogacar

Egan Bernal had nu bijna twee jaar geleden een zwaar ongeval op training. Maar de Colombiaan wil in 2024 opnieuw zijn een stap zetten naar de wereldtop.

Egan Bernal won in 2019 de Tour en in 2021 de Giro, maar was begin 2022 betrokken bij een zwaar ongeval op training. De Colombiaan had 20 breuken, waaronder zijn ruggengraat, dijbeen en knieschijf en ook twee klaplongen.

"Hoe ik dit heb overleefd is niet normaal, dus bovenal ben ik blij dat ik nog leef", zegt Bernal bij Cyclingnews. "In de wielersport denken we er altijd aan om nummer één te zijn en de Tour de France te winnen, en dat deed ik ook vóór het ongeluk. Maar als je beseft dat je een normaal mens bent en je ervaart dat je in bed niet kunt bewegen… ik had geluk."

Maar Bernal is ondertussen weer wielrenner, maar echt meedoen voor winst lukte nog niet. In de Dauphiné werd hij dit jaar wel twaalfde, in de grote rondes reed Bernal vooral in dienst. Maar in 2024 wil hij wel opnieuw meedoen voor winst.

Evenepoel, Vingegaard en Pogacar

Na de Giro en de Tour wil Bernal nu voor de Vuelta gaan. "Als ik écht gelukkig wil zijn met mijn carrière, moet die Vuelta-overwinning erbij op mijn palmares." Bernal zal zich dan wel moeten meten met toppers zoals Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar.

"Zij willen echt elke koers winnen. Ze starten altijd in goede vorm om te winnen, en daarvoor moet je hard werken. Ik denk niet dat zij iets hebben wat ik niet heb, of andersom. Het zou mooi zijn om te zien hoe mijn niveau in een normale situatie met hen vergeleken wordt", klinkt het bijzonder ambitieus.