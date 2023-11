Lotte Kopecky kan het zich niet laten en waagt zich aan nieuwe wielerdiscipline

Na haar fantastische seizoen, geniet Lotte Kopecky momenteel van een welverdiende vakantie. De wereldkampioene kan het zich echter niet laten om tijdens haar verlofperiode toch opnieuw op het zadel te kruipen.

Lotte Kopecky nam dit weekend zowaar deel aan een graveltocht in het Hageland met start en aankomst in Rotselaar. De tocht bestond in totaal uit 65 kilometer met 600 hoogtemeters en 75% over onverharde wegen.

Het was voor Kopecky de eerste keer ooit dat ze aan de start verscheen van een gravelwedstrijd. De 27-jarige Antwerpse reed de toch uit in haar regenboogtrui, die ze enkele maanden geleden veroverde in het Schotse Glasgow. Na de rit maakte ze ook even tijd vrij voor een ontmoeting met haar fans.

WK 2024 in Halle en Leuven

Het gravelfietsen heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Begin oktober nam onder andere Wout van Aert nog deel aan de tweede editie van het WK in het Italiaanse Veneto. Volgend jaar wordt het WK gravel gereden tussen Halle en Leuven.

Het is voorlopig nog niet duidelijk of een eventuele deelname aan het WK tot de mogelijkheden behoort voor Kopecky. De wereldkampioene zal zich in de eerste plaats focussen op de Olympische Spelen van volgende zomer in Parijs.