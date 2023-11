Ploegmaat sleurde Michael Vanthourenhout door moeilijke periode: "Geprobeerd om hem op te peppen"

Niet Lars van der Haar, niet Thibau Nys maar wel Michael Vanthourenhout won zondag het EK veldrijden in Pontchâteau. De West-Vlaming volgt daarmee zichzelf op als Europees Kampioen. De overwinning kwam als een lichte verrassing na een aarzelende seizoenstart.

Vanthourenhout had dit seizoen tot het EK nog geen enkele cross gewonnen. In de Wereldbekermanche van Maasmechelen moest hij zelfs voor het eerst in meer dan twee jaar vroegtijdig opgeven. Zijn opgave in Maasmechelen zorgde voor een ferme deuk in het vertrouwen van de Europees kampioen.

Vanthourenhout kon gelukkig rekenen om de steun van zijn ploegmaat Eli Iserbyt. "Na mijn opgave in Maasmechelen kreeg ik een bericht van Eli. Hij stuurde dat ik meer in mezelf moet geloven", zo vertelt Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws.

"Eén van de beste veldrijders ter wereld"

"Ik ben meestal iemand die zich wegcijfert voor anderen", vervolgt de Europees kampioen. "Het is mooi wanneer Eli me laat beseffen dat ik bij de beste veldrijders van de wereld hoor."

De morele steun van Iserbyt wierp ook zijn vruchten af. In de Koppenbergcross kwam Vanthourenhout al een stuk sterker voor de dag. Ook in Pontchâteau bleef zijn ploegmaat op hem inpraten. "In Pontchâteau waren we kamergenoten. Ik heb geprobeerd om Michael op te peppen", zo legt Iserbyt uit.