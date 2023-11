Remco Evenepoel speelt volledig open kaart over een heel speciale dag in zijn carrière: "Daar moet ik eerlijk in zijn"

Remco Evenepoel heeft al wel wat speciale dagen meegemaakt in zijn carrière. Door eerlijk de verhalen van die dagen te vertellen, gaat het nog extra doorwegen in zijn nalatenschap.

Zo'n bijzondere dag was in 2023 het vervolledigen van zijn hattrick in San Sebastian. "Het is geen geheim dat de Clasica San Sebastian één van mijn favoriete wedstrijden op de kalender is", onderstreept Evenepoel op de site van Soudal Quick-Step nog eens dat het een koers is die hem nauw aan het hart ligt.

"Niet enkel omdat ik daar in 2019 mijn eerste WorldTour-zege behaalde, maar ook vanwege de zware beklimmingen, prachtige landschappen en de ongelooflijke fans in het Baskenland. Dat maakt het één van de beste dagen van het seizoen." En al zeker als hij dan zelf sterk voor de dag komt.

EVENEPOEL LOOFT FANS IN BASKENLAND

Even dreigde hij er al snel korte metten mee te maken: Evenepoel viel al aan op 70 kilometer van de aankomst. "Dat maakte geen deel uit van het originele plan, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar ik had al snel een kloof. Zodra dit gebeurde, wilde ik zien of ik een paar sterke mannen mee kon nemen."

Pello Bilbao was de enige van die sterke mannen die bleef aanklampen, maar moest dan wel het hoofd buigen tijdens een sprint met twee. "San Sebastian voor de derde keer in evenveel deelnames winnen maakte me heel blij. Het was één van mijn beste overwinningen van het jaar en ik kijk er al naar uit om daar terug te keren."