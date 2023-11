Mathieu van der Poel kreeg meteen een stevige waarschuwing van vader Adrie na wereldtitel

Mathieu van der Poel beleefde een van zijn beste jaren ooit met enkele heel mooie overwinningen. Maar vader Adrie van der Poel houdt hem met de voeten op de grond.

Met zeges in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg won Van der Poel drie van de belangrijkste koersen van het jaar. Met ook nog de eindzege in de Baloise Belgium Tour en een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel kreeg daarvoor de prijs van de Internationale Flandrien 2023, waarmee hij de opvolger werd van Tadej Pogacar. Vader Adrie van der Poel nam de prijs voor hem in ontvangst, maar had nog een waarschuwing voor hem.

"Ik heb hem na het WK op de weg meteen gezegd: het moeilijkste jaar gaat nu komen. Ik denk dat hij dat goed in zijn oren heeft geknoopt en zo goed mogelijk aan het wegseizoen wil beginnen", zei Adrie van der Poel.

Veldritprogramma

Voor Mathieu van der Poel aan dat wegseizoen begint, zal hij eerst nog het veld induiken. Op 22 december doet hij dat voor het eerst in Mol, afsluiten doet hij op het WK veldrijden in Tabor op 4 februari. Daar kan Van der Poel voor de zesde keer wereldkampioen worden.