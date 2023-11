Niels Albert spreekt Sven Nys over Thibau tegen en maakt vergelijking met Van Aert en Van der Poel

Thibau Nys kwam op het EK veldrijden nooit in aanmerking voor een medaille en gaf op. Volgens Niels Albert moet dat niet meteen iets slechts betekenen.

Thibau Nys was voor het EK in Pontchâteau een van de topfavorieten, maar Nys kende een offday en gaf na een lekke band uiteindelijk ook nog op. Vader Sven Nys verdedigde zijn zoon door te stellen dat hij Thibau een slechte dag had en nog bijzonder jong is.

Maar Niels Albert vond niet dat Sven Nys zijn zoon moest verdedigen. "Hij moet het eigenlijk positief ervaren dat wij als kijker of analist wel verwachtingen hebben. Iemand waarvan je niets verwacht, is eigenlijk geen goede renner", zei Albert bij LAMBERT & ALBERT.

Van Aert en Van der Poel

"Maar die prestatie wil niet zeggen dat hij ook moet winnen. Als we kijken naar de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, dan verwachten we iets van Mathieu van der Poel. Is dat nu winnen of niet, we verwachten iets van Wout van Aert. En ik vind dat Thibau dat ook zo moet ervaren."

"Je kan niet op de Koppenberg winnen en dan zeggen dat je van het EK niets moet verwachten. Ik verwacht niet dat hij wint, maar wel een leuke prestatie. Dat wil gewoon zeggen dat iedereen hem een goede renner vindt", besluit Albert nog.