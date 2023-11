Alec Segaert is nog niet klaar bij de beloften: "Zit met unfinished business bij de U23"

Alec Segaert werd voor het derde jaar op rij verkozen tot Flandrien van de Toekomst. Dat gebeurde voor de tweede keer nu bij de U23.

Alec Segaert reed een goed 2023 en is zelf ook tevreden met zijn prestaties. Deze nieuwe trofee is voor hem dan ook een bevestiging van wat hij doet.

Ondertussen is hij profrenner bij Lotto Dstny. “Ik ging voor goud in Glasgow, maar in de tijdrit botste ik met Lorenzo Milesi op een sterkere tegenstander. Het EK ligt me precies beter. Mijn tweede Europese titel was een hele mooie om aan mijn palmares toe te voegen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Hij leverde ook een knappe prestatie op het BK. Daar was hij tweede in het tijdrijden na Wout van Aert en op de weg verloor hij de sprint van Remco Evenepoel. “Ik had dat vooraf nooit durven dromen. Ik reed bewust koersen bij de U23 om finales te kunnen rijden. Dat is belangrijk naar later toe, zodat je het winnen niet verleert.”

En dat wil hij ook blijven doen, want bij de U23 heeft hij nog unfinished business bij het WK tijdrijden. “In Zürich doe ik een nieuwe gooi naar de wereldtitel. Met ook nog Rwanda 2025 heb ik nog twee kansen, al zal ik volgend jaar ook wel proeven van de kleinere Flandrien-koersen in het voorjaar.”