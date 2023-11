Dirk De Wolf ziet Remco Evenepoel reageren nadat hij geen Flandrien van het Jaar werd

Remco Evenepoel werd tweede in de verkiezing van Flandrien van het Jaar. Of hij er echt van wakker zal liggen is de vraag die nu rijst.

Niet Remco Evenepoel, maar wel Jasper Philipsen werd verkozen tot Flandrien van het Jaar. Een beetje anders dan iedereen verwacht had, al was het verschil in punten tussen de twee tenoren ook zeer zeer klein en had het evengoed omgekeerd kunnen zijn.

Dirk De Wolf denkt niet dat Evenepoel er echt wakker van zal liggen. Het is niet omdat hij deze trofee niet pakt dat zijn seizoen niet geslaagd is. 2023 was hoe dan ook een topjaar.

Maar volgens de analist prikkelen dergelijke zaken altijd om volgend jaar nog beter te doen. “Op dat vlak blijft het altijd een beetje een voetballist”, zegt De Wolf aan Het Nieuwsblad, verwijzend naar de passage van Evenepoel bij RSC Anderlecht vooraleer hij koerste.

“Ik herinner met dat Lorenzo Staelens eens naast de Gouden Schoen greep. Die was toen ook geprikkeld. Remco is een winnaar. En die verliezen nu eenmaal niet graag. Ook niet als het om de Flandrien gaat. Maar dat mag, dat is net goed.”