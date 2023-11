Johan Bruyneel blij met zet van Jumbo Visma: "Beste deal die Plugge ooit heeft gesloten"

Jumbo Visma moet het volgend seizoen stellen zonder Primoz Roglic. De Sloveen kocht zijn contract bij Jumbo Visma af en rijdt de komende jaren voor BORA-hansgrohe.

Voor Johan Bruyneel een heel goede zet, zeker ook omdat Jumbo Visma hiervoor een mooie financiële compensatie zal gekregen hebben door het afkopen van het contract. “Dit is misschien wel de beste deal die Richard Plugge ooit heeft gesloten”, zei Bruyneel in de wielerpodcast THEMOVE.

“Plugge heeft Roglic niet zomaar laten vertrekken zonder enige vergoeding. Hij zou een slechte zakenman zijn als hij dat had gedaan. Er was een afkoopsom van drie miljoen euro gemoeid. Als je dat bij zijn salaris optelt, komt dat eigenlijk neer op een kleine sponsorbijdrage in ruil voor een ervaren renner.”

Maar ook Roglic gaat er financieel niet slechter van worden. Volgens Bruyneel gaat Roglic bij BORA-hansgrohe ongeveer het dubbele verdienen. “Hij zal naar verwachting jaarlijks ongeveer vier miljoen euro verdienen”, krijgen voegt Bruyneel er aan toe.