Remco Evenepoel geen Flandrien: Volgens Marc Sergeant is het (een beetje) zijn eigen schuld

Jasper Philipsen en niet Remco Evenepoel werd tot Flandrien van het Jaar gekroond. Voor veel analisten niet meteen wat verwacht werd.

Jasper Philipsen is een mooie winnaar voor de Flandrien van het Jaar, maar op basis van de resultaten had iedereen eigenlijk verwacht dat Remco Evenepoel met die prijs ging lopen. Maar zover kwam het niet.

Marc Sergeant liet in Het Nieuwsblad een ballonnetje op dat Remco Evenepoel zich niet al te populair maakt en in het peloton veel minder vrienden heeft dan Jasper Philipsen. “Waarschijnlijk wel, ja”, zegt Sergeant, al weet hij ook waarom. “Nu, als ik het voor Evenepoel mag opnemen: het is niet makkelijk als wereldkampioen. Er komt zoveel op je af, je hebt zoveel beslommeringen, dan kan je al eens wat minder collegiaal worden.”

Al zullen er in deze verkiezing ook wel andere zaken meegespeeld hebben volgens Sergeant. “Wat ik ook opvang: er is gestemd in de periode dat er volop sprak was van die fusie tussen Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma. Al dat gedoe, de allusie dat vader Evenepoel daar een rol in speelde, de onzekerheid die dat gaf… Dat zal ook niet in de kaart van Evenepoel gespeeld hebben. Renners zijn daar gevoelig voor.”