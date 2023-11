Sven Vanthourenhout kan niet leven met beslissing van Wout van Aert

Dat Wout van Aert volgend jaar richting Giro trekt lijkt ondertussen bijna zo goed als zeker. Het is uitkijken hoe hij alles doet in combinatie met de Olympische Spelen en het WK.

Geen Tour de France, maar wel de Giro d’Italia. Dat lijkt de keuze te worden in 2024 voor Wout van Aert. Het wordt een andere combinatie dan we van hem gewoon zijn, met het WK en de Olympische Spelen van volgend jaar.

Of dat een betere voorbereiding wordt voor Van Aert, dat weet bondscoach Sven Vanthourenhout niet. “Iemand als Wout kan veel aan, hij verwerkt het wel. We zullen zien of het WK met een Giro in de benen in 2024 een ander resultaat geeft”, klinkt het bij Indeleiderstrui. “In 2023 was het net niet, zei hij zelf ook. In 2024 moet blijken of dat wordt omgegooid naar net wel. Met een andere voorbereiding en een andere planning, dan gaan we het zien.”

Dat Wout van Aert in de Giro ook voor het klassement wil gaan, daar kan de bondscoach echter niet mee leven. “Het feit dat hij de Giro kiest en iets anders wil doen, daar moet de aandacht naar uit gaan. Probeer eerst eens een etappe te winnen en als dat lukt, een tweede. Of de roze trui pakken, dat zijn belangrijkere zaken dan nu een klassement rijden. Die kleine gaten die er nog zijn in zijn palmares, die zal hij willen opvullen. Ik weet niet of een klassement daar in past.”