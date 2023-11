Enorme lof voor mentaal omgaan Van der Haar met de toppers: "Als Mathieu van der Poel en Wout van Aert meedoen..."

Lars van der Haar is één van de mannen om rekening mee te houden in het veld. Als Van der Poel en Van Aert binnenkort ook de sprong wagen, verschuiven de waardeverhoudingen weer. Voorlopig is Lars van der Haar wel in vele crossen kandidaat-winnaar.

Het levert hem lof op van Nederlands bondscoach Gerben de Knegt, die bij In De Leiderstrui aangeeft dat Van der Haar zich al lang geen zorgen meer moet maken over het succes van zijn wielerloopbaan. "Een paar jaar geleden was zijn carrière geslaagd, maar ik wist toen niet of hij nog vijf jaar doorging of zou stoppen." De liefde voor de cross heeft de Nederlandse kampioen duidelijk nog niet losgelaten. "Nu heeft hij een nieuwe rol voor zichzelf gevonden en is hij weer gaan winnen. Hij heeft wel de klik gemaakt dat hij echt kán winnen. " Dat is ook nodig om kans te maken. VAN DER HAAR HEEFT STABILITEIT GEVONDEN "Als Mathieu van der Poel en Wout van Aert meedoen, rijdt hij voor een derde plaats, maar in het verleden legde hij zich daar iets te snel bij neer. Het lukte niet, maar nu heeft hij meer rust als getrouwde papa. Dat zorgt ook voor stabiliteit", weet De Knegt.