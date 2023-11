Lotte Kopecky viert haar 28ste verjaardag: nu al een indrukwekkend palmares en het beste moet wellicht nog komen

Lotte Kopecky viert vandaag haar 28ste verjaardag. De Belgische beleefde dit jaar een superseizoen, maar er staan haar ook nog zoveel mooie jaren te wachten.

Het topseizoen van Lotte Kopecky kende veel sportieve hoogtepunten, maar ook persoonlijke dieptepunten. Eind 2022 moest ze een relatiebreuk verwerken en in maart van dit jaar verloor ze haar broer Seppe door zelfmoord.

Maar Kopecky putte er op de een of andere manier kracht uit om sportief het ene hoogtepunt na het andere neer te zetten. De Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse, de Ronde van Vlaanderen, de dubbele Belgische titel, een rit en een tweede plaats in het eindklassement van de Tour.

Kopecky zette op het WK de kroon op het werk. Eerst twee titels op de piste, daarna nog de wereldtitel op de weg. De eerste voor België in 50 jaar. Het toont nog maar eens aan hoe uitzonderlijk hoog het niveau van Kopecky is.

Olympische Spelen

Met al zes wereldtitels op de baan, twee keer de Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche en alle bovenstaande overwinningen is Kopecky een van de beste rensters ter wereld En dan lijken de beste jaren nog te moeten komen.

Maar de Olympische Spelen in Parijs worden in 2024 wellicht de belangrijkste voor Kopecky. In het omnium wil ze resoluut voor goud gaan, zelfs ten koste van de Tour. Op haar 28ste en als een van de beste rensters ter wereld is het haar grootste kans.