Niels Albert pleit voor radicale verandering in het veldrijden: Van der Poel en Van Aert nooit meer wereldkampioen?

De discussie over de Wereldbeker laait weer stevig op in het veldrijden. Niels Albert stelde een alternatief voor, die wel wat gevolgen met zich mee zou brengen.

Na twee manches in de Wereldbeker zijn er nog maar acht renners bij de mannen die in beide crossen ook over de meet kwamen. Sweeck moest door een blessure passen voor Waterloo, Vanthourenhout kende een offday in Maasmechelen en gaf af.

Lars van der Haar en Thibau Nys behoren tot die acht, maar zullen ook niet alle manches rijden. Nys verkiest Niel boven Dendermonde dit weekend, Van der Haar laat Dublin (26/11) en Val di Sole (10/12) links liggen.

Eli Iserbyt heeft daardoor nu al een virtuele voorsprong van 18 punten op Joris Nieuwenhuis en 20 op Niels Vandeputte, het equivalent van een halve cross aan punten. Zonder ongelukken is Iserbyt dus al op weg naar de eindzege.

Van der Poel en Van Aert geen wereldkampioen meer?

Niels Albert stelde daarom bij LAMBERT & ALBERT een alternatief voor. Hij zou naar een systeem gaan zoals in de motorcross of het rally. Elke week een Grote Prijs waar punten mee te verdienen zijn en de eindwinnaar daarvan wordt dan wereldkampioen.

Het zou een manier zijn om de beste renners aan de start van de grootste crossen te krijgen en de regenboogtrui als een soort beloning voor wie het best presteert in die GP's. Maar er is natuurlijk ook een serieus nadeel.

De charme van het WK zou daarmee wel wegvallen, maar zou de beste veldrijder van het seizoen wel belonen. Het zou ook betekenen dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die slechts enkele weken crossen, dan niet meer in aanmerking zouden komen voor de wereldtitel.

Maar het kan wel een oplossing zijn om renners zoals Nys, Van der Haar en Iserbyt altijd in de grootste crossen aan de start te krijgen. Uiteindelijk gebruiken Van der Poel en Van Aert het veldrijden toch maar als voorbereiding op het wegseizoen. Een wereldtitel meer of minder zal het verschil niet meer maken voor hen.