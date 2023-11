Mathieu van der Poel blijft verbazen: Greg Van Avermaet kreeg opvallend berichtje

Mathieu van der Poel houdt van uitdagingen en van verschillende disciplines. De Nederlander raakt geïnspireerd door Greg Van Avermaet.

Mathieu van der Poel is zich na zijn uitstekende wegseizoen aan het voorbereiden op het nieuwe veldritseizoen. Op 22 december in Mol duikt hij voor het eerst het veld in, in totaal rijdt hij 13 crossen dit seizoen.

In 2024 zal Van der Poel zich ook weer focussen op het mountainbiken, waar hij nog een eitje te pellen heeft op de Olympische Spelen na het drama van Tokio. Die afwisseling heeft Van der Poel nodig om mentaal fris te blijven.

Dat ziet ook José De Cauwer. "Die doet ook de dingen waar hij plezier aan beleeft", zegt hij bij Het Nieuwsblad. En ook na zijn professionele carrière lijkt Van der Poel ook nog aan sportieve uitdagingen te denken.

Triatlon

Zo ging de zege van Greg Van Avermaet in de SGRAIL, een triatlon, niet onopgemerkt voorbij. "Hij heeft hij al liggen sturen: Dat ga ik ooit ook doen", lachte Van Avermaet.

Van Avermaet won eind oktober in Girona de SGRAIL100, een triatlon van legende Jan Frodeno. Het plezier staat er voorop, maar er stonden toch 1.500 meter zwemmen, 92 kilometer fietsen op vooral gravelstroken en 10 kilometer trailrunning op het programma.