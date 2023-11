Wat zou vriendin Anna daar van vinden? Thibau Nys sloot pikante weddenschap voor WK in Hoogerheide

Thibau Nys is de nieuwste revelatie van het veldrijden. Bij zijn vrienden blijft hij wel gewoon Thibau, al sloot hij vorig jaar wel een opvallende weddenschap af.

Thibau Nys deed dit seizoen een serieuze stap voorwaarts. Hij won dit jaar al in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Op het EK afgelopen zondag kende Nys wel een offday, maar gezien de jonge leeftijd kan dat altijd eens voorkomen.

Nys houdt ook van weddenschappen met zijn vrienden. Zo ging hij met zijn vrienden een tattoo laten zetten van de 'Sunday Grupetto', de trainingsgroep waar Nys onderdeel van is. Maar die kwam er tot nu toe nog niet.

"We hadden gewed dat we het zouden doen als Thibau het EK bij de beloften in Namen zou winnen in 2022, maar hij won toen niet", zegt Jarne Castermans bij Het Nieuwsblad. Castermans is voorlopig de enige met die tattoo.

WK Hoogerheide

Maar de opvallendste weddenschap kwam er voor het WK in Hoogerheide, toen nog bij de beloften. "Thibau had toen gezegd: 'Als ik niet win, mag Wannes een nachtje met Anna (de vriendin van Thibau, nvdr.) beleven.' Zo zeker was hij dus van zijn stuk", zegt Wannes zelf. "Ik had kei veel spijt dat hij won", lacht hij nog.