Eli Iserbyt beseft het maar al te goed: "Het is heel zuur"

Eli Iserbyt boekte zaterdag een drie op drie in de Superprestige. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal staat er zo in alle klassementen goed voor.

Dankzij zijn drie op drie in de Superprestige en het falen van de concurrentie heeft Eli Iserbyt in de Superprestige nu al een straat voorsprong. Laurens Sweeck volgt als tweede op 14 punten, terwijl er maximaal 15 punten te verdienen zijn per cross.

Ook in de Wereldbeker staat Iserbyt er goed voor. Hij volgt één punt van Van der Haar, maar de Nederlandse kampioen gaat een paar manches niet rijden. Nummer drie Thibau Nys is er in Dendermonde dan weer niet bij.

In de X²O Trofee krijgt Iserbyt wel concurrentie van Van der Haar, maar Iserbyt heeft zich wel als doel gesteld om de drie klassementen dit seizoen te winnen. Al beseft hij ook dat de drukste periode van het jaar nog moet komen.

Klassementen boven kampioenschap

"Het is te druk en misschien krijg ik nog mijn weerbots in de kerstperiode. Natuurlijk lijden de kampioenschappen wat onder mijn ambitieus plan, maar goed, dat zijn keuzes die je maakt", zegt hij bij Wielerflits.

Door te focussen op de klassementen heeft Iserbyt het moeilijk om te pieken op de kampioenschappen. "Het is heel zuur als het dan niet lukt op die ene dag. Zeker als je er dan de klassementen voor hebt opgegeven. Daarom probeer ik toch altijd die klassementen na te streven, dat is de aanpak waar ik voor ga."