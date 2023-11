Geen nieuwe klimmer als helper voor Evenepoel: ritwinnaar in de Tour ontkent met klem

Patrick Lefevere probeert de ploeg met klimmers rond Remco Evenepoel steeds sterker de maken. Al loopt die zoektocht heel moeilijk.

Voor 2024 komt er met Mikel Landa wel een serieuze versterking bij voor Remco Evenepoel. De Spanjaard had het de voorbije jaren wel moeilijk om te presteren wanneer dat van hem verwacht werd, afwachten dus wat zijn meerwaarde zal zijn.

Verder zijn er geen echte versterkingen aangetrokken voor de klimtrein van Evenepoel. Maar met Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Pieter Serry en Mattia Cattaneo heeft Soudal Quick-Step wel al heel wat kwaliteit in huis.

Maar het mocht altijd wat meer zijn. Maar onder meer Laurens De Plus sloeg de interesse van de Belgische ploeg af. Ondanks het feit dat Evenepoel De Plus zelf enkele keren sprak. De Plus besloot om bij INEOS Grenadiers te blijven.

Ook de Nederlander Wout Poels, die dit jaar nog een rit won in de Tour (voor Van Aert, nvdr.) en de Vuelta, werd genoemd als mogelijke versterking bij de Belgische ploeg.

Maar dat ontkende de Nederlander zelf in de podcast In Koers. "Ik ben niet benaderd door hen", benadrukte Poels. "En ik heb nog een contract voor volgend jaar." De 36-jarige Nederlander rijdt ook in 2024 voor Bahrain Victorious.