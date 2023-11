Na 'The Wolfpack' nu 'The Lionpack'? "Als we iemand aanwerven, dan kijken we daarnaar"

Doet het héél goed dit seizoen: Baloise Trek Lions. Vanuit alle kanten komt het gevaar en iedereen draagt zijn steentje ondertussen bij, zoveel is duidelijk. Ook afgelopen weekend bleek dat alweer.

Thibau Nys won al een paar straffe races, Lars van der Haar idem dito. En met Joris Nieuwenhuis (2e in Niel) en Pim Ronhaar (gewonnen in Dendermonde) stonden er dit weekend nog twee kerels van de Baloise Trek Lions op.

Wat nog meer opvalt is de onbaatzuchtigheid onderling. Lars van der Haar hielp Ronhaar mee aan de zege, door niet te gaan achtervolgen met Sweeck & co zondag. Eerder had hij dat ook al eens gedaan voor Thibau Nys. En wie dacht dat er na het EK - waar Ronhaar en van der Haar met elkaar in de clinch gingen voor brons - iets gebroken was? Niet dus.

© photonews

Beiden losten het meteen op met een burger en een frietje. Ook dat is een kenmerk van een stevige ploegstructuur. Mogen we na 'The Wolfpack' in het wegwielrennen nu stilaan spreken van een trouwe roedel zoals The Lionpack?

Aimabele mensen

"We gaan niet alleen voor talent, we gaan ook voor karakter. Als we iemand willen aanwerven, kijken we naar zijn persoonlijkheid en gaan we altijd goed na of de persoon wel goed in de groep past", aldus coach Paul Van Den Bosch bij Sporza.

"Ik heb als trainer nooit echte problemen gehad met deze renners. Dat wil toch veel zeggen. Ik durf met mijn hand op mijn hart zeggen dat het stuk voor stuk aimabele mensen zijn."