🎥 Zit er een comeback aan te komen? De man die ooit Van Aert klopte in de strijd om wereldtitel demonstreert skills

Mogen we ons aan een opzienbarende comeback verwachten? Wellicht niet, maar als je Van Aert kan kloppen in de strijd om een wereldtitel, verleer je het blijkbaar nooit echt.

Mike Teunissen is een gewaardeerd wegrenner binnen de rangen van Intermarché-Circus-Wanty, maar was in het verleden ook een gepatenteerd veldrijder. Zeker in zijn jongere jaren. Op 2 februari 2013 knalde Teunissen naar de wereldtitel veldrijden voor beloften in het Amerikaanse Louisville.

De laatste cross waar Teunissen aan deel heeft genomen, dateert van het NK van 2016. Toch even geleden dus, maar de liefde roest nooit helemaal. In een filmpje van zijn huidige ploeg is te zien hoe Teunissen aan het trainen is in de bossen. Eerst maakt hij voldoende snelheid om vervolgens een verraderlijke klim op te knallen.

Mike Teunissen shows his skills as former cyclocross World Champion U23 🤩 pic.twitter.com/cBKO3HcxEw — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) November 14, 2023

De Nederlander heeft het offroadwerk duidelijk nog goed onder de knie. "Mike Teunissen toont zijn skills als voormalig wereldkampioen U23 in het veldrijden", staat erbij. Op dat bewuste WK troefde Teunissen de Belgen af. Hij had 14 seconden voorsprong op Wietse Bosmans en 22 seconden op de toen 19-jarige Wout van Aert.