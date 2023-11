Kleintjes moeten door WB vechten tegen de bierkaai: "Gerben Kuypers grootgebracht, ook met hem was het moeilijk"

Wanneer de initialen WB achter een cross pronken, staat iedereen op scherp. Van de kleintjes tot de absolute topteams: iedereen wil scoren in een Wereldbeker. Het wordt de kleinere ploegen wel niet bepaald gemakkelijk gemaakt, zo stelt Gert Vervoort.

De sportdirecteur van Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes vindt dat een bondscoach de renner moet selecteren voor een Wereldbeker en het niet mag afhangen van de UCI-ranking wie mag meedoen. Momenteel is dat wél het geval en dat benadeelt de kleinere ploegen.

"Het is soms moeilijk om op een Wereldbeker te geraken", bekent Vervoort in een interview met Wielerkrant. "We hebben Blanka Vas, Shirin van Anrooij en Gerben Kuypers grootgebracht. En ook met een Gerben Kuypers (nu Circus-Reuz-Technord) was het zo moeilijk om hem op Wereldbekers te geraken, ondanks schitterende prestaties."

TOP 50 UCI-RANKING VEELBEPALEND

Uitwijken is soms de enige oplossing. "Als je niet in die top 50 staat, dan moet je een andere manier vinden om te mogen deelnemen aan de Wereldbeker. Wij zijn geen ploeg zoals de topteams die automatisch toptienplaatsen verzamelt. Dan moet je overal gaan strijden om punten te behalen."

Dat zet sommigen dan aan het vliegtuig te nemen. "Dan gaan renners koersen in Spanje of Hongarije om toch maar genoeg punten te hebben om in de top 50 te geraken. En je moet het ook allemaal kunnen betalen als jonge renner of renster. Voor de Belgische organisatoren is dat ook niet leuk, want dan kan je niet in België crossen."