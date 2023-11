Deelt Michael Vanthourenhout cadeautje uit? "Sterk tegen het blok van Baloise"

Michael Vanthourenhout won het EK veldrijden. Dat had hij vooral te danken aan het afstopwerk van Eli Iserbyt.

Michael Vanthourenhout pakte ook dit jaar goud op het EK veldrijden. En daarbij kreeg hij meer dan de nodige hulp van zijn ploegmaat Eli Iserbyt bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

“Niet veel renners zouden dat gedaan hebben. Misschien had hij al gevoeld dat hij niet die superdag had waar hij op gehoopt had, maar om dan toch mentaal sterk genoeg te zijn om telkens in tweede, derde positie te rijden om zo de rest wat te ambeteren, dat is knap. Hij was daar echt de perfecte ploegmaat”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

En daarvoor wil Vanthourenhout zeker al wat extra doen. Iserbyt mikt op de drie klassementen dit seizoen, maar voor de Europese kampioen mag zijn ploegmaat ook een titel pakken.

“Ik zou heel blij zijn voor hem mocht hij de Belgische titel kunnen pakken. Daarom hoop ik ook dat hij doorheen het seizoen de juiste keuzes maakt opdat hij in januari en februari nog steeds heel goed is”, gaat Vanthourenhout verder.

De twee kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden. “Dat is zeker zo. De voorbije jaren lukt dat heel goed. Ik denk dat Eli op dat vlak ook een stukje veranderd is met ouder worden. Vroeger was hij nogal op zichzelf, nu beseffen we allebei dat we elkaar nodig hebben om sterker te staan tegen bijvoorbeeld het blok van Baloise.”