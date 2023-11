Eli Iserbyt mengt zich in UCI-dreigement over de Wereldbeker en WK met duidelijk statement

UCI-voorzitter David Lappartient was voor de Wereldbeker in Dendermonde niet opgezet met de afwezigheid van Thibau Nys. De jonge Nys had de dag ervoor wel in Niel gereden en dat was niet naar de zin van Lappartient.

"Hij zegt dat hij moe is, maar waarom zou hij zaterdag in Niel gaan rijden? Als je moe bent, rij je niet", zei Lappartient bij DirectVelo. "Als een renner de voorkeur geeft aan het rijden van een nationale wedstrijd dan rij je de volgende Wereldbekermanches niet en dus ook het wereldkampioenschap niet", dreigde hij.

"De UCI heeft besloten om na te denken over de deelname van renners aan de manches van de UCI World Cup en andere evenementen op de internationale kalender van de UCI, om de samenhang van haar grote evenementen te garanderen", stelde de UCI vrijdag in een statement.

De veldrijders zelf waren niet opgezet met het dreigement van Lappartient. "Ik denk dat renners het recht moeten hebben om eigen keuzes te maken. Zeker als het over jonge renners gaat, want hier wordt bijvoorbeeld ook mijn eigen zoon genoemd", zei Sven Nys.

Ook Eli Iserbyt mengt zich nu in de discussie. Op zijn sociale media heeft hij zich uitgesproken over het statement van de UCI. "Wij kijken uit naar de dialoog met alle betrokken partijen. Voor een betere toekomst voor het veldrijden en de renners."

We are looking forward to having a dialogue with all parties involved. For a better future for cyclocross and the riders. https://t.co/YztG9vIKTE