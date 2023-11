Niels Albert benoemt de mindere kant van Eli Iserbyt: "Zijn enige nadeel"

Eli Iserbyt is opnieuw aan een uitstekend seizoen bezig in het veld. Maar toch is er dat ene die wat ontbreekt, vindt Niels Albert.

Eli Iserbyt won dit seizoen al in Overijse, Ruddervoorde en Niel. Hij staat ook aan de leiding in de Superprestige en staat ook in de Wereldbeker en de X2O Trofee in de eerste drie plaatsen in het klassement.

Niels Albert is dan ook onder de indruk van Iserbyt. "Ik zeg altijd dat Eli iemand is die het optimale uit zijn carrière haalt omwille van de capaciteiten die hij heeft", zegt Albert bij LAMBERT & ALBERT.

Door de dominatie van Van der Poel en Van Aert wanneer zij het veld induiken, piekt Iserbyt altijd al in het begin van het seizoen en wint hij meestal ook heel wat crossen. Maar toch heeft Albert een puntje van kritiek.

Geen kampioenschappen

"Het enige nadeel wat hij heeft is dat hij voor de naam Eli Iserbyt, die de voorbije jaren altijd gedomineerd heeft in het begin van het seizoen, te weinig titels heeft." Iserbyt werd in 2020 Europees kampioen, maar voor de rest staat er niets op zijn palmares.

"Dat is het enige wat ik jammer vind. Je kunt niet zeggen dat je op de Koppenberg goed rijdt om dan op het EK maar zesde te worden. En dan in Niel ga je terug winnen. Hij bevestigt dat hij goed is, maar elke keer op een kampioenschap botst hij wel op een probleem."