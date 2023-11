Nu al game over? 'WK veldrijden lijkt nu al voor Mathieu van der Poel'

Op 4 februari van volgend jaar wordt in Tabor het WK veldrijden gereden. Nu al lijkt de regenboogtrui voor Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel won dit jaar na een mooie strijd met Wout van Aert het WK veldrijden. Voor volgend jaar lijkt hij maar heel weinig tegenstand te krijgen.

Wout van Aert zegde al af voor het WK cyclocross en volgens Het Laatste Nieuws is het zo goed als zeker dat ook Tom Pidcock niet in actie zal komen in Tabor. Na Nieuwjaar zal Pidcock volgens zijn trainer Kurt Bogaerts heel erg snel de focus op het wegseizoen leggen.

De weg naar een nieuwe wereldtitel voor Mathieu van der Poel lijkt dan ook helemaal open te liggen. De laatste negen jaar kon Van der Poel maar liefst vijf keer de wereldtitel in de cross pakken: 2015, 2019, 2020, 2021 en 2023.

De jaren tussenin gingen naar Wout van Aert (2016, 2017, 2018) en Pidcock (2022). We moeten er dan ook geen tekeningetje bijmaken hoe de strijd om de wereldtitel er voor het jaar 2024 zal uitzien in Tsjechië.