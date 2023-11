Wie zijn de favorieten van het veldritweekend en waar kan je het bekijken?

Ook dit weekend staan er opnieuw heel interessante crossen op het programma. Zaterdag in Merksplas voor de Superprestige, zondag voor de Wereldbeker in Troyes. Wie zien we aan het feest in die crossen?

Superprestige Merksplas (te zien op Sporza)

Zaterdag gaan we in de Aardbeiencross in Merksplas op zoek naar een opvolger voor Laurens Sweeck en Ceylin del Carmen Alvarado. Vorig jaar was Sweeck briljant op het zware parcours en hield hij Lars van der Haar nipt af.

Eli Iserbyt was pas vierde, maar dit seizoen is hij prima begonnen aan de Superprestige en dus zal hij ook in Merksplas zijn vierde zege op rij willen boeken. In 2021 won hij er, in het verleden won Mathieu van der Poel er liefst vijf keer op rij.

© photonews

Het parcours in Merksplas is een heerlijke mengelmoes van alles en dus moet je goed zijn op alle fronten om kans te maken om de zege te pakken in de Aardbeiencross. Een mooi moment voor zowel Iserbyt als Alvarado om de kloof te vergroten. Nieuwenhuis zou dan weer eens kunnen profiteren van de strijd om het eindklassement, Vanthourenhout is nog steeds ziek en past het hele weekend.

Onze sterren

*** Joris Nieuwenhuis

** Eli Iserbyt, Laurens Sweeck

* Gerben Kuypers, Cameron Mason, Toon Vandebosch

*** Lucinda Brand

** Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek Van Alphen

* Annemarie Worst, Manon Bakker, Marion Norbert-Riberolle

Wereldbeker Troyes (te zien op Play Sports)

Zondag krijgen we dan weer iets helemaal anders voor de kiezen. In Troyes gaan we op zoek naar een eerste winnaar in de Wereldbeker. Vorig jaar was dit nog een wedstrijd in de Coupe de France, met een heel ander deelnemersveld dus.

De omloop lijkt makkelijker te zijn dan die in Merksplas en dus krijgen we misschien wel een meer tactische race. Zeker na de wedstrijd van zondag kan dat speciale overwinningen opleveren, denk maar aan Pim Ronhaar vorige week.

Bij de vrouwen krijgen we de rentree van Puck Pieterse. De kans dat zij meteen haar stempel drukt bij haar terugkeer, nu van Empel en van Anrooij er nog niet bij zijn? Die is groot te noemen. En zo krijgen we toch alweer een gevarieerd weekend.

Onze sterren

*** Lars van der Haar

** Pim Ronhaar, Laurens Sweeck

* Eli Iserbyt, Felipe Orts, Gerben Kuypers

*** Puck Pieterse

** Lucinda Brand, Ceylan del Carmen Alvarado

* Zoë Backstedt, Sara Casasola, Leonie Bentveld