Maakt Wout van Aert wel de juiste keuze? "Weer een extra teleurstelling"

Het WK veldrijden staat momenteel niet op het programma van Wout van Aert, in functie van het voorjaar. Maar daardoor komt er ook weer extra druk bij kijken.

Volgens Sven Nys is het een uitgemaakte zaak dat Van Aert het WK veldrijden niet zal rijden. "Hij zal het crossseizoen anders gaan benaderen, zeker met het oog op de Giro waar hij aan zal deelnemen", zei Nys bij Sporza.

"We gaan dus ook geen Wout van Aert op zijn best zien in het crossseizoen", stelt Nys nog. Duels met Van der Poel waarbij Van Aert aan het langste eind trekt, moeten we niet verwachten. "Hij is met andere dingen bezig."

Extra druk op het voorjaar?

Maar dat Van Aert kiest voor een minder zwaar crossprogramma in functie van het Vlaamse voorjaar en de Giro. Hij wil absoluut die zege in een topklassieker zoals de Ronde van Vlaanderen en denkt dat dit de juiste formule is.

"Maar er komt ook weer extra druk want hij laat het crossseizoen voor een deel vallen. Dus mensen gaan misschien met nog meer moraal naar die klassiekers kijken. Als dat dan weer tegenvalt, dan zou dat zomaar weer een extra teleurstelling kunnen zijn", waarschuwt Nys.

"Je kan dat langs verschillende kanten bekijken, maar ik denk dat Wout de ambitie heeft om één van de topklassiekers op zijn naam te schrijven. Hij is daar de atleet voor en die teerling zal op een bepaald moment eens in de juiste richting moeten rollen. En dan gaat dat wel eens lukken."