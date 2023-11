Voorjaar belangrijker dan de cross voor Van Aert: "Dan zal er wel weer commentaar op komen"

Geen WK veldrijden op het programma van Wout van Aert en dat zal wellicht ook zo blijven. Dat zegt toch zijn goede vriend Daan Soete.

Wout van Aert kondigde deze week zijn veldritprogramma aan. Dat is kort, met maar acht crossen. Op dit moment staat daar ook geen kampioenschap op, Van Aert zou voor het eerst in zijn carrière het BK en het WK veldrijden overslaan.

Dat is ook de inschatting van Daan Soete, een van de goede vrienden van Van Aert waarmee hij vaak samen gaat trainen. "Als ik naar zijn kalender kijk, dan zie ik dat hij ze niet gaat rijden. Voor hem kan het wel eens goed zijn om alles op het voorjaar te zetten", zei Soete bij Sporza.

Volgens Soete speelt ook de leeftijd, Van Aert wordt in september 30, ook mee in zijn keuze om vol op het voorjaar in te zetten. "Dan begin je toch te denken dat het nu of nooit is. Ik denk dat het wel een goede keuze is en ik zou in zijn geval wel hetzelfde doen."

WK veldrijden

Er komt dan wel geen nieuw duel met Mathieu van der Poel op het WK. "Het is jammer, maar hij kan misschien nog vier keer wereldkampioen worden nadat hij de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix heeft gewonnen."

"Als dit nu goed uitpakt, zal iedereen tevreden zijn", stelt Soete. "Maar als hij nu een minder voorjaar rijdt, dan zal er wel weer commentaar op komen. Maar dat is het leven van Wout van Aert. Er is altijd wel iets."