Hoe een WK-duel tussen Van der Poel en Van Aert er wél kan komen: "Het is de ideale oplossing"

Geen Wout van Aert of Tom Pidcock aan de start van het WK veldrijden in Tabor, wel Mathieu van der Poel. Zou een andere datum geen betere oplossing zijn?

Voor de tweede keer in drie jaar slaat Wout van Aert het WK veldrijden over, Tom Pidcock is er wellicht voor het tweede jaar op rij niet bij. Daardoor ligt de weg open voor Mathieu van der Poel om een zesde wereldtitel te pakken.

De Grote Drie rijden nu vooral in de kerstperiode en trekken zoals Van der Poel dan nog door tot begin februari voor het WK. Dat WK een paar weken naar voren trekken op de kalender zou een ideale oplossing kunnen zijn om hen wel aan de start te krijgen.

En het zou ook een voordeel kunnen zijn voor de 'echte' crossers zoals Iserbyt, Van der Haar, Vanthourenhout en Sweeck. Zij zijn tegen het WK uitgewrongen, terwijl de Grote Drie relatief fris aan de start staan van het WK.

De kerstperiode is ook het hoogtepunt van het veldritseizoen, mede doordat de Grote Drie dan hun crossen rijden. Het aantal toeschouwers piekt dan, vooral in Vlaanderen wel, en daar zou een WK van kunnen profiteren.

Wat na Van der Poel en Van Aert?

Natuurlijk zijn er ook minpunten aan verbonden. Dreigt er in januari dan geen zwart gat te vallen doordat het hoogtepunt van het seizoen al voorbij is? De overige klassementscrossen zullen dan misschien nog minder renners aan de start krijgen.

En nu is het WK in de kerstperiode misschien een goed idee doordat het de periode is waarin Van Aert en Van der Poel naar de cross komen. Maar eens zij weg zijn kan een WK in de kerstperiode misschien juist nadelig zijn.

Net als bij de Wereldbeker zal het wellicht moeilijk zijn om de UCI op andere gedachten te brengen wat het WK betreft. Maar het blijft toch een interessante denkpiste om eens over na te denken.