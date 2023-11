Remco Evenepoel eindelijk naar de Tour in 2024? "Het moet er eens van komen"

Remco Evenepoel hintte op zijn sociale media naar een deelname aan de Tour. Hij wordt in januari 24, de tijd lijkt rijp om het toch eens te proberen.

In het Spaanse Calpe is Remco Evenepoel begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. In de beschrijving van zijn eerste trainingsrit hintte Evenepoel naar de Tour de France van 2024.

'La Grande Boucle' gaat in 2024 van start in het Italiaanse Firenze en trekt na vier dagen richting Frankrijk. Daar lijkt de Italiaanse vlag dan ook naar te verwijzen, niet naar de Giro, waar Evenepoel nog een rekening heeft open staan.

Maar de Tour is toch de volgende stap in het carrièreplan van Evenepoel. Op zijn 24ste lijkt de tijd rijp om toch eens zijn kans te wagen. Vol in het duel met Pogacar, Vingegaard en Roglic. Het moet er eens van komen.

Rit winnen of gele trui als doel

Ieder jaar dat Evenepoel de Tour niet rijdt, is natuurlijk een gemiste kans. Dit jaar waren er weinig tijdritkilometers, volgend jaar een gravelrit in Troyes, in 2025 wellicht een kasseienrit in Noord-Frankrijk. En zo is het altijd wel iets. Het parcours zal nooit perfect zijn.

Daarom moet Evenepoel het gewoon proberen. Wie niet aan de start komt van de Tour, kan ook niet winnen. Hij heeft de kwaliteiten om een rit te winnen of de gele trui enkele dagen te dragen. Daar kan 90% van het peloton alleen maar van dromen.

Of daar dan een resultaat in het eindklassement aan vasthangt, is niet het belangrijkste. Als Pogacar, Vingegaard of Roglic beter zijn, dan is dat maar zo. Maar het is wel tijd dat Evenepoel het eens probeert.