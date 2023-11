Zal de Giro geen negatieve impact hebben op Wout van Aert? "Dit lijkt een veel beter idee"

Rijdt Wout van Aert in 2024 de Giro? Het is een vraag waar we wellicht nog even niet het antwoord op zullen weten. Maar zijn ambities voor het klassement wel een goed idee?

Dat de kans dat Van Aert de Tour na vijf deelnames op rij links laat liggen, lijkt steeds groter te worden. Het klassement zou in de Giro een doel zijn, met zijn prestaties in de Tour van 2022 geen onlogisch doel.

Maar de grote doelen van Van Aert, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zijn nog niet afgevinkt. Een focus op het klassement van de Giro kan er namelijk voor zorgen dat Van Aert enkele van zijn huidige kwaliteiten verliest.

Want om klimmers zoals Thomas, S. Yates of Uijtdebroeks bergop te volgen, moet Van Aert toch wat spiermassa verliezen. Onder meer zijn tijdritkwaliteiten of explosiviteit zouden daaronder kunnen lijden.

Olympische Spelen

En net die explosiviteit is wat Van Aert te kort kwam in de Ronde van Vlaanderen of het WK in Glasgow. Het zou zijn kansen op winst de komende jaren wat kleiner maken. Is dat klassement in de Giro dan wel een goed idee?

Voor ritzeges gaan in de Giro en het klassement laten varen lijkt een veel beter idee. Ook met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Want daar zal Van Aert zijn explosiviteit ook nodig hebben tegen Van der Poel.