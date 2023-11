Jens Adams slaat noodkreet: "Zo ver is het helaas gekomen"

Jens Adams reed dit seizoen nog een topuitslagen, maar is wel nog altijd zeker van een selectie van de Wereldbeker. Toch heeft ook hij het moeilijk met de kalender.

Jens Adams rijdt ieder seizoen zoveel mogelijk crossen. Dit seizoen reed hij enkel de Wereldbeker in Waterloo en het EK in Pontchâteau niet, voor de rest was hij overal al aanwezig. Zo staat zijn teller al op 11 crossen.

Maar ook Adams ergert zich aan de kalender van de Wereldbeker. De komende drie manches van de Wereldbeker worden allemaal in het buitenland gereden, Dublin, Flamanville en Val di Sole. De zaterdag ervoor is er telkens een cross in België.

Adams is op dit moment 13de op de UCI en achtste Belg, de eerste acht krijgen automatisch startrecht. Maar als Toon Vandebosch of Witse Meeussen, die achter hem staan beter presteren, kan Adams die plek binnenkort misschien kwijt zijn.

UCI-punten en vicieuze cirkel

"Meer dan ik wil, ben ik momenteel met de UCI-punten bezig. Het huidige opzet, waarin de punten in de Wereldbekers veel talrijker zijn dan elders, verplichten me daartoe", zegt hij bij Wielerflits. Want als hij naast de selectie voor de Wereldbeker valt, zit hij in de problemen.

Adams verwijst naar Daan Soete, die niet zijn beste start van het seizoen heeft. "Hij mag niet naar de Wereldbekers, en loopt zo de grootste bron aan UCI-punten mis." Soete staat op dit moment 72ste op de UCI-ranking.

Op die manier geraak je als renner in een vicieuze cirkel van negativiteit, stelt Adams. "Zo kan het zijn dat je op den duur je moed verliest en misschien zelfs uw carrière moet beëindigen. Zo ver is het helaas gekomen."