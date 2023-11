Mathieu van der Poel kan in 2024 tikje uitdelen aan vader Adrie van der Poel

Het wielrennen zit bij de familie Van der Poel duidelijk in de genen. Maar Mathieu kan volgend jaar zijn vader inhalen.

Met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg beleefde Mathieu van der Poel wellicht zijn beste seizoen tot nu toe. Daarnaast is zijn erelijst al flink gevuld met twee zeges in de Ronde van Vlaanderen.

Zijn vader Adrie van der Poel bouwde ook een bijzonder mooi palmares uit met zeges in Clasica San Sebastian (1985), de Ronde van Vlaanderen (1986), Luik-Bastenaken-Luik (1988) en de Amstel Gold Race (1990).

Grootvader Raymond Poulidor zijn palmares is echter nog indrukwekkender. Twee keer de Dauphinée (1966 en 1969), twee keer Parijs-Nice (1972 en 1973), de Vuelta (1964), Milaan-Sanremo (1961) en drie keer tweede in de Tour (1964,1964 en 1975).

Haasje over in 2024?

Door zijn uitzonderlijke seizoen is Mathieu van der Poel maar liefst 68 plekken gestegen op de All time ranking van ProCyclingStats, naar plek 115. Adrie van der Poel is 97ste, Raymond Poulidor is 19de.

Maar Mathieu kan natuurlijk nog over zijn vader heen springen. Met drie topresultaten in Monumenten zou dat al kunnen. Om grootvader Poulidor in te halen moet Van der Poel nog 5 uitzonderlijke seizoenen presteren.