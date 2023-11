Niels Albert wijst Belgische wielerbond terecht: "Dat is ook hun schuld"

De overvolle kalender in het veldrijden zorgt ervoor dat renners soms eens een cross overslaan. Niels Albert wijst onder andere ook naar de Belgische wielerbond.

Albert haalt het voorbeeld van de cross in Koksijde aan. "Op een gegeven moment hebben zij beslist om uit de Wereldbeker te stappen (sinds vorig seizoen, nvdr.). Maar ze mogen van de bond wel een cross blijven", stelt Albert bij ALBERT & LAMBERT.

"Ik vind dat Koksijde wel het recht heeft om te organiseren, we (Paul Herygers en hijzelf, nvdr.) hebben daar allebei een verleden. Maar los daarvan is het eigenlijk wel een extra cross die erbij komt. Want een andere cross moest Koksijde vervangen. En Koksijde blijft."

Albert verwijst ook naar de komst van een aantal nieuwe crossen, zoals in Kortrijk (2019) en Gullegem (2019). En dat terwijl het seizoen dit jaar enkele weken later startte, namelijk op 8 oktober in Beringen.

Overvolle kalender

"Ons crossseizoen begon half september, dat is vier weken eerder dan het seizoen nu. En iedereen mag blijven organiseren. Dat is de schuld van de UCI die meer crossen wil organiseren, maar ook van de Belgische bond."

Albert komt zo tot een duidelijke conclusie. "Als je het seizoen vier weken korter maakt, maar wel 45 crossen blijft organiseren. Dan is er gewoon een overvolle kalender."