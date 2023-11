Paul Herygers prikt naar Niels Albert: "Wat jij hebt uitgestoken, dat was niet eerlijk"

Bijna elke cross gaat het wel over de banden en de druk in de banden, ook in de Wereldbeker in Troyes afgelopen zondag. Paul Herygers kwam nog met een verhaal uit de oude doos over Niels Albert op de proppen.

In Troyes speelden de banden onder meer Puck Pieterse in het nadeel. De Nederlandse kampioene bleef te lang op een grof profiel rijden, waardoor ze te veel krachten verspeelde. Ceylin Alvarado koos van bij de start al voor het lichtere profiel. Het deed Paul Herygers terugdenken aan de rijkgevulde carrière van Niels Albert. "Wat jij hebt uitgestoken, dat was niet eerlijk", begon hij bij LAMBERT & ALBERT. Albert kreeg al schrik: "Pas op wat je zegt, hé." Dunne banden in de modder "Normaal gezien rijd je in de modder met zo breed mogelijke banden", ging Herygers verder. "Maar in Loenhout won hij de koers met een 30 millimeter (bandendikte, nvdr.)." "Hij groef zich een klein beetje in om nog een harde ondergrond te vinden. Daar kun je geweldig mee sturen, met iets smaller. Ik kon dat niet. Maar jij was een pionier", zei Herygers nog. "Ik reed daar heel graag mee", antwoordde Albert. "Niet op alle parcoursen, want in een zompige wei zak je nog dieper. Maar in Loenhout heb je vaak een pel modder en daaronder hard. Ook in Namen heb je dat, met 80% gravel en twee bochten in het slijk."