Jumbo Visma gelooft er precies niet in over Wout van Aert: "Of dit straks het verschil zal maken?"

Wout van Aert was deze week twee keer druk in de weer om koersen te verkennen. Of dat groot verschil zal maken is maar zeer de vraag.

Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen verkennen in de maand november. Dat is wat Wout van Aert met heel wat ploegmakkers deze week deed.

Vier maanden voor de start van Vlaanderens Mooiste reed Wout van Aert maar liefst 164 kilometer, met onder andere ook de Oude Kwaremont, Koppenberg en Paterberg en dat aan een gemiddelde snelheid van net iets meer dan 33 kilometer per uur.

“Dit is al het derde jaar dat we dit doen”, klinkt het bij ploegleider Maarten Wynants aan Het Nieuwsblad. “In november hebben we altijd zo'n twee dagen. Vrijdag is het onze teamdag in de service course. Daar kijken we met personeel en renners terug op het voorbije jaar, verwelkomen we de nieuwkomers en nemen we in stijl afscheid van de vertrekkers.”

Wout van Aert verkent parcours van Ronde van Vlaanderen

Ideale gelegenheid om het geheugen een beetje op te frissen meent Wynants. “Ach, dit is een leuk moment met het team. Als we straks in december met de hele ploeg op trainingskamp vertrekken, zijn we met 60 personen in totaal of zo en gaat het er heel wat drukker aan toe. Dit is voor ons vooral een kans om in een gelaten sfeer en met nul komma nul druk eens over het parcours van de Ronde te rijden.”

Of dat veel zal bijdragen is maar zeer de vraag en bij Jumbo Visma lijken ze daar ook niet in te geloven. “Gaat dit straks het verschil maken? Wellicht niet, maar het zal ook nooit een nadeel zijn. Iedereen is uiterst ontspannen en we hadden dan ook nog eens het geluk om op de twee enige droge dagen van november te botsen.”