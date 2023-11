Binnenkort twee keer EK piste in België, ook WK baanwielrennen in de pijplijn

De nieuwe wielerpiste van Heusden-Zolder ging enkele maanden geleden officieel open. En er worden nu al zeker twee EK's georganiseerd.

Ex-renner Marc Wauters streed jarenlang voor de bouw van een wielerpiste in Heusden-Zolder en die is er uiteindelijk ook gekomen. Onder meer Robbe Ghys en Tom Pidcock gingen er al rondjes rijden.

Maar de bedoeling van Wauters was om ook kampioenschappen te organiseren. En dat lukte ook. Vanaf 2025 vindt er elk jaar wel een kampioenschap plaats op de wielerpiste van Heusden-Zolder. In 2024 vindt ook het EK op de weg in Limburg plaats.

Ieder jaar een kampioenschap

In 2025 rijden de profs er hun EK, in 2026 vindt er een WK voor junioren plaats. Een jaar later strijden de junioren en de beloften er voor Europese titels en in 2028 vindt er opnieuw een EK voor profs plaats.

De voorlopige data voor het EK in 2025 zijn 12 tot 16 februari, in 2028 zou het EK van 9 tot 13 februari of 16 tot 20 februari plaatsvinden. "In 2028 zijn er op het EK punten te sprokkelen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen (in Los Angeles)", zegt Wauters bij Het Nieuwsblad.

WK baanwielrennen

De ultieme droom van Wauters is om een WK baanwielrennen naar Heusden-Zolder te halen. Er wordt momenteel aan dossier gewerkt voor 2029 of 2030, dat in januari moet ingediend zijn. In september 2024 neemt de UCI dan een beslissing.