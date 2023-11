Nieuwe coach Van Aert onthult wat verschil zal zijn met zijn vorige coach

Na acht jaar moest Wout van Aert afscheid nemen van zijn coach Marc Lamberts. Met Mathieu Heijboer heeft Van Aert nu een nieuwe coach.

Marc Lamberts besloot om het hoofdstuk Jumbo-Visma af te sluiten en samen met Primoz Roglic naar het Duitse BORA-hansgrohe te trekken. Dat heeft ook gevolgen voor Wout van Aert, die zo op zoek moest naar een nieuwe coach.

De Nederlander Mathieu Heijboer, die ook Head of Performance is bij de Nederlandse ploeg, is de nieuwe trainer van Van Aert. "Dat is zeker een verandering voor Wout", zegt Heijboer zelf bij Sporza.

Nieuwe trainer Van Aert

Als Head of Performance was Heijboer al betrokken bij de coaching van Van Aert en besprak hij dat ook met Lamberts. Heijboer en Lamberts gaven elkaar onder meer feedback over de coaching van Van Aert.

Maar nu neemt Heijboer dus alleen de touwtjes in handen wat de training van Wout van Aert betreft. "Maar inhoudelijk zal er niet veel veranderen, want Marc en ik hebben dezelfde filosofie. Onze trainingsaanpak verschilt dan ook niet veel", stelt Heijboer nog.