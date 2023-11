Mathieu van der Poel vreest opnieuw horrorscenario door het veldrijden

Mathieu van der Poel duikt over een goede maand opnieuw het veld in. En dan wordt het hopen dat zijn rug het opnieuw houdt.

Mathieu van der Poel sukkelt al lang met een rugprobleem, maar dat stak serieus de kop op na zijn val op de Olympische Spelen in 2021. Het zorgde er ook voor dat Van der Poel in 2021-2022 maar twee crossen reed.

Sinds die Olympische Spelen in Tokio is zijn rug nooit meer hetzelfde geweest, zei Van der Poel al eerder. Maar op de weg was daar in 2023 niet veel van te merken. Van der Poel won Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK.

Rugblessure blijft werkpunt

"Op de weg heb ik die blessure goed onder controle. Eigenlijk heb ik daar nauwelijks meer problemen gekend en kende ik afgelopen jaar mijn beste wegseizoen uit mijn loopbaan", zegt hij bij RIDE Magazine.

Maar toch zal zijn rug Van der Poel parten blijven spelen en moet hij er ook aan blijven werken. Zeker nu hij opnieuw gaat crossen in de winter.

"Nu ik weer voor de wintermaanden de focus op het crossen leg, is het afwachten hoe die rug het zal houden. Die onzekerheid zal altijd blijven. De rug zal altijd een werkpunt blijven." Daarom denkt Van der Poel er ook aan om het veldrijden in de winter ook eens te schrappen.