Ferme uitspraak na verrassende zege in Wereldbeker Dublin: "Die krachten heb ik"

In Dubline kregen we een ferme verrassing bij de vrouwen. Niet Ceylin Alvarado, maar wel Lucinda Brand pakte uit met een knap nummertje dat voldoende was voor de overwinning. En dus was de renster van het kamp Sven Nys uiteraard heel tevreden.

Zonder Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij was het vooral kijken naar Ceylin Alvarado, de topfavoriete in Ierland. Maar in een zware cross werd ze uiteindelijk afgetroefd door haar landgenote Lucinda Brand. Die trok snel ten strijde, waarop Alvarado na lang aandringen plots toch moest plooien. De winst van Brand kwam zo niet meer in het gedrang. "Ik kreeg snel een gaatje en besloot toen om de druk erop te houden", aldus Brand in een eerste reactie na de race bij Het Nieuwsblad. Krachtmeting "En op een gegeven moment brak Alvarado dan toch. Daarna werd het een krachtmeting en die krachten heb ik. Het was niet makkelijk om af en toe te kunnen herstellen om daarna er opnieuw de gas vol op te kunnen zetten." Voor Brand werd het een onverwachte overwinning, maar wel eentje die veel deugd doet. Na een periode van afwezigheid staat ze er sinds haar rentree elke week opnieuw. "Ik had niet verwacht zo snel terug aan de top te staan."